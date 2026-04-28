Власти: 28 работников сферы соцзащиты получили жилищные сертификаты

Жилищный сертификат на сумму 2,5 млн рублей могут оформить работники государственных учреждений социального обслуживания, не имеющие собственной недвижимости и занимающие ряд должностей. После получения выплаты для сотрудников до 60 лет действует условие продолжения трудовой деятельности в учреждении в течение минимум пяти лет, для сотрудников старше 60 лет, имеющих стаж работы более 20 лет, это требование не применяется. Срок действия сертификата составляет один год с момента его выдачи. Для оформления необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр социальной поддержки населения.