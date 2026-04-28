Какие улицы перекроют 1 мая в Красноярске?

Мэрия Красноярска сообщила об ограничениях движения и парковки транспорта в районе площади у ДК имени 1 Мая. Перекрытия связаны с подготовкой и проведением массовых мероприятий у стелы «Красноярск — Город трудовой доблести».

Ограничения будут действовать с 18:00 30 апреля до 15:00 1 мая. В этот период временно запрещены остановка и стоянка транспорта:

на улице Юности на участке от Центрального проезда до дома № 27;

на чётной стороне проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до дома № 46.

Кроме того, с 08:00 до 17:00 1 мая будет полностью закрыт для транспорта участок от Центрального проезда до дома № 25 по улице Юности.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать введённые ограничения.

Напомним, ранее синоптик сообщил о погоде на 1 мая.