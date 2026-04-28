Делегация Ульяновской области посетила фестиваль «Твой путь в медицине»

«СамГМУ уже много лет готовит кадры, в том числе и для системы здравоохранения Ульяновской области. Сегодня на уровне специалитета здесь обучается 395 студентов Ульяновской области, 248 из которых — по целевому направлению. В ординатуре СамГМУ обучается 41 ординатор, в том числе 20 “целевиков”. Считаю такие мероприятия полезными, потому что они способствуют повышению кадрового потенциала отрасли и укреплению сотрудничества с вузом-партнером», — отметил заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов.