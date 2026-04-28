Делегация Ульяновской области посетила фестиваль «Твой путь в медицине»

Участниками карьерного фестиваля «Твой путь в медицине», который проходил 21−22 апреля в Самаре, стали представители Ульяновской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
В ходе фестиваля участники погрузились в профессиональную среду, познакомились с кадровыми потребностями рынка труда и установили контакты с представителями медорганизаций. В программе были предусмотрены мастер-классы и лекции от ведущих экспертов, ярмарка вакансий профильных работодателей региона, интерактивные зоны, нетворкинг и многое другое.
«СамГМУ уже много лет готовит кадры, в том числе и для системы здравоохранения Ульяновской области. Сегодня на уровне специалитета здесь обучается 395 студентов Ульяновской области, 248 из которых — по целевому направлению. В ординатуре СамГМУ обучается 41 ординатор, в том числе 20 “целевиков”. Считаю такие мероприятия полезными, потому что они способствуют повышению кадрового потенциала отрасли и укреплению сотрудничества с вузом-партнером», — отметил заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.