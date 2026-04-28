Умер омский детский врач, которого парализовало в Таиланде

В Омске умер детский врач, которого парализовало после приступа в Таиланде.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 28 апр — РИА Новости. Скончался омский детский врач Михаил Коробейников, которого парализовало после приступа в Таиланде, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Заведующего травматолого-ортопедическим отделением Омской областной детской клинической больницы Михаила Коробейникова в конце февраля парализовало в Таиланде после инфаркта спинного мозга. В начале марта Министерство здравоохранения Омской области транспортировало его в региональную столицу. Помощь в этом оказал неизвестный меценат. В Омске Коробейников проходил лечение в клинической больнице.

В среду днем стало известно о его смерти.

«Министерство здравоохранения Омской области с прискорбием сообщает, что 28 апреля 2026 года на 59-м году ушел из жизни Михаил Михайлович Коробейников. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в региональном Минздраве, Михаил Коробейников проработал в системе омского здравоохранения 35 лет, из них 30 лет — в областной детской клинической больнице. Михаил Михайлович стал наставником и учителем многих талантливых врачей-травматологов.