Информация о взрыве газа в такси в Ростове на улице Щедрина не подтвердилась

В Ростове 28 апреля на улице Щедрина такси столкнулось с автобусом. В результате аварии погибла пассажирка такси. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Известно, что водитель такси был доставлен в больницу, ему оказывают помощь. Пассажиры автобуса не пострадали.
— Никакой детонации газового баллона не было, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.
