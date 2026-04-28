Информация о взрыве газа в такси в Ростове на улице Щедрина не подтвердилась

В Ростове такси столкнулось с автобусом на Щедрина, погибла пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 28 апреля на улице Щедрина такси столкнулось с автобусом. В результате аварии погибла пассажирка такси. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Известно, что водитель такси был доставлен в больницу, ему оказывают помощь. Пассажиры автобуса не пострадали.

— Никакой детонации газового баллона не было, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.

Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.

