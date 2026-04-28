153 аварийных дома расселят в Нижнем Новгороде благодаря механизму КРТ

26 договоров о комплексном развитии территории (КРТ) заключено в Нижнем Новгороде в 2025—2026 гг. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Гордумы 28 апреля.
По его словам, благодаря реализации механизма КРТ в Нижнем Новгороде будут расселены 153 аварийных и ветхих дома. К настоящему моменту уже расселено и снесено около 20 домов.
«Инструмент КРТ очень эффективный. Он позволяет расселять дома вне рамок государственных и муниципальных программ, а также создавать социальную инфраструктуру. В частности, сейчас с использованием механизма КРТ в Нижнем Новгороде строятся два детских сада», — отметил Юрий Шалабаев.
