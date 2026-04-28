Новым главным тренером ФК «Пари НН» станет Вадим Гаранин

Бывший наставник «Лит Энерджи» Вадим Гаранин станет новым главным тренером команды «Пари Нижний Новгород», сообщается в телеграм-канале медийного футбольного клуба.
Руководство «Лит Энерджи» поблагодарило Гаранина за совместную работу и пожелало удачи на новом месте.
«Вадим Вячеславович Гаранин продолжит работу в РПЛ в команде “Пари НН”. Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас. Желаем успехов в вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде», — говорится в сообщении.
Напомним, что в матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» уступил на своем поле московскому «Спартаку» со счетом 1:2 и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
После этого в СМИ прошли слухи, что главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский будет уволен в ближайшее время. В качестве возможного сменщика назывался рулевой «Лит Энерджи» Вадим Гаранин.
Преданные болельщики «Пари НН» остро отреагировали на эту информацию. Они обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой сохранить пост главного тренера команды за белорусским наставником.