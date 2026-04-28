Из-за пожара на северо-западе Москвы перекрыто движение транспорта

На севере Москве в связи с возгоранием перекрыто движение транспорта на нескольких улицах, сообщили в Дептрансе.
Согласно сообщению, движение перекрыто в связи с возгоранием во 2-м Амбулаторном проезде в районе дома 14 по 3-му Балтийскому переулку (от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовая).
В ходе пожара, который начался на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде, 14, стр. 1, погиб один человек, ещё шестеро пострадали. По сообщению МЧС, здании, где вспыхнул пожар, могут быть заблокированы до 200 человек.
