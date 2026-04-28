В онкодиспансер Северной Осетии поступит компьютерный томограф

Новое оборудование позволит значительно повысить качество диагностики.

Источник: Национальные проекты России

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф закупят для онкологического диспансера Республики Северная Осетия — Алания по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Новое оборудование позволит значительно повысить качество диагностики и расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Томограф сочетает методы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и компьютерной томографии. Это обеспечивает максимально точную визуализацию патологических процессов в организме.

Использование такого оборудования особенно важно для раннего выявления злокачественных новообразований, определения стадии заболевания, оценки эффективности проводимого лечения и выбора наиболее оптимальной тактики терапии. Это способствует повышению точности диагностики и позволяет врачам принимать более обоснованные клинические решения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.