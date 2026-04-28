Сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили беременную женщину в воронежскую больницу

У москвички на восьмом месяце беременности резко ухудшилось самочувствие.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, примерно в 11:50, во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции Верхнемамонского района заметили на обочине легковой автомобиль «Kia Sportage». Водитель, вышедший из машины, попросил о помощи. О ситуации рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 28 апреля.

Как выяснилось, 33-летний житель столицы вместе с супругой, находящейся на восьмом месяце беременности, и сыном дошкольного возраста возвращался домой в Москву после отдыха в Крыму. Однако в пути женщина внезапно почувствовала себя плохо.

Оценив критичность ситуации, начальник районной Госавтоинспекции Алексей Бобровских и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Уколова приняли решение незамедлительно действовать. Они включили на служебном автомобиле специальные световые и звуковые сигналы и организовали сопровождение машины с будущей мамой до ближайшего медучреждения. По пути инспекторы координировали движение и предупреждали других водителей, чтобы обеспечить максимально быстрый и безопасный проезд.

Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников ДПС женщина добралась до пункта назначения в кратчайшие сроки, где ей немедленно оказали необходимую помощь.

Водитель «Kia Sportage» от всей души поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие, оперативность и поддержку в сложной дорожной ситуации.

