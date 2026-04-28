Пять детских садов продолжают отстраивать в Нижнем Новгороде

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде ведется строительство пяти новых дошкольных учреждений. Данную информацию озвучил мэр города Юрий Шалабаев 28 апреля в ходе заседания городской Думы, представляя отчет о работе администрации за минувший год.
Большая часть строящихся детских садов расположена в развивающихся жилых кварталах. Юрий Шалабаев также упомянул, что в 2025 году было создано свыше трех тысяч мест для учеников благодаря вводу в эксплуатацию школы № 189 в жилом комплексе «Зенит», а также строительству дополнительных корпусов для школ № 96 и № 188.
Помимо этого, капитальный ремонт с модернизацией пищеблоков и столовых был проведен в десяти других образовательных учреждениях, включая детские сады. В настоящее время для юных нижегородцев доступно более восьми тысяч программ внеурочной деятельности.
В прошлом году был запущен новый центр дополнительного образования, который является филиалом Дворца детского творчества имени Чкалова. Там более 600 детей получают образование по различным направлениям.
Стоит отметить, что 14 школ Нижнего Новгорода получили признание как лучшие в регионе, а три учебных заведения (№ 8, № 38 и № 40) вошли в число ведущих в масштабах страны. Также в 2025 году было возобновлено вручение «Чкаловской премии», присуждаемой педагогам, активно способствующим развитию технического направления дополнительного образования в городе.
