В Асбестовском округе Свердловской области прошла Неделя космоса

В библиотеках прошли книжные выставки «И звездный мир! И даль планет!», выставки детских рисунков «Дорога во Вселенную», квесты и космические путешествия, тематические часы о Белке и Стрелке и МКС, а также показ фильма «Время первых». В центральной детской библиотеке состоялся «Космический книжный выходной» с игрой, загадками, совместным исполнением песни «Земля в иллюминаторе» и мастер-классом по созданию моделей ракет. Завершилась Неделя космоса фестивалем «Космический креатив».