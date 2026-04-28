В Асбестовском округе Свердловской области прошла Неделя космоса

Неделя космоса проходила в библиотеках Асбестовского округа Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в централизованной библиотечной системе округа.
Открытие Недели космоса состоялось в парке отдыха «Огненная Саламандра», где сотрудники библиотек организовали игровую площадку «Веселый космодром». Дети и взрослые собирали пазлы, располагали планеты в правильном порядке, «чинили космический корабль», придумывали имена инопланетянам и раскрашивали их портреты.
В библиотеках прошли книжные выставки «И звездный мир! И даль планет!», выставки детских рисунков «Дорога во Вселенную», квесты и космические путешествия, тематические часы о Белке и Стрелке и МКС, а также показ фильма «Время первых». В центральной детской библиотеке состоялся «Космический книжный выходной» с игрой, загадками, совместным исполнением песни «Земля в иллюминаторе» и мастер-классом по созданию моделей ракет. Завершилась Неделя космоса фестивалем «Космический креатив».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.