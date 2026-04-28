В Омске назначены главврачи поликлиники № 6 и психбольницы

Новых руководителей представил глава Минздрава.

Источник: Om1 Омск

В Омске в двух медицинских учреждениях сменились руководители. Новых главных врачей представил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

Городскую поликлинику № 6 возглавил Дмитрий Верещагин. Он окончил ОмГМУ, работал в городской поликлинике № 2, где руководил организационно-методическим кабинетом, затем был заместителем главного врача в поликлинике № 15. С 2025 года занимал должность заведующего поликлиникой городской клинической больницы № 1 имени Кабанова.

Клиническую психиатрическую больницу имени Н. Н. Солодникова возглавил Александр Стороженко. Он начал карьеру в 1990 году санитаром в областной клинической больнице, позже работал врачом-рентгенологом в Клиническом диагностическом центре. С 2025 года занимал пост заместителя главного врача по общим вопросам в той же психиатрической больнице.

Оба назначения уже вступили в силу, сообщает пресс-служба Минздрава.