Прокуратура взяла на контроль пожар на севере Москвы

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту пожара на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, возгорание началось в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, пожар произошел на 2 и 3 этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате погибли три человека, еще семь пострадали. Пожарным удалось спасти 31 человека.
По данным МЧС, до 200 человек могут быть заблокированы в горящей постройке. Внутри знания работают звенья газодымозащитной службы.
Из-за пожара перекрыли движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку, сообщили в Дептрансе Москвы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».