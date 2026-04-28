Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль пожар на севере Москвы

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту пожара на севере Москвы.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту пожара на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, возгорание началось в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, пожар произошел на 2 и 3 этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате погибли три человека, еще семь пострадали. Пожарным удалось спасти 31 человека.

По данным МЧС, до 200 человек могут быть заблокированы в горящей постройке. Внутри знания работают звенья газодымозащитной службы.

Из-за пожара перекрыли движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку, сообщили в Дептрансе Москвы.

