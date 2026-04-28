Прокуратура взяла на контроль пожар на севере Москвы

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, пожар произошел на 2 и 3 этажах строящегося дома № 14 по 2-му Амбулаторному проезду. В результате погибли три человека, еще семь пострадали. Пожарным удалось спасти 31 человека.