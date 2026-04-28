Два дома для расселения аварийного фонда ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде

В Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома для расселения аварийного фонда. Многоэтажки возвели на улицах Садовой и Зайцева, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам мэра Юрия Шалабаева, за последние годы для расселения аварийного жилья в областном центре построили пять домов. Первые новоселы получили ключи от квартир в преддверии Нового года.
Глава города добавил, что в рамках первого этапа новой программы по расселению старого фонда жилищные условия к началу 2026 года улучшили почти 1,2 тысячи нижегородцев, удалось освободить порядка 18 000 «квадратов» аварийных площадей.
«А с учетом прежней программы результаты ещё более впечатляющие — за 6 лет расселено более 80 тыс. кв. метров аварийного жилья, и почти 7 тыс. человек улучшили жилищные условия», — отметил Юрий Шалабаев.
