Обеспеченность врачами в Воронежской области выше среднероссийского уровня

Вопросы здравоохранения обсуждались на совещании губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об итогах встречи глава региона рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
В регионе действует трёхуровневая система здравоохранения. Амбулаторные учреждения могут обслуживать более 50 тысяч пациентов в смену, а коечный фонд составляет 15 тысяч мест. Продолжается формирование сети окружных медицинских центров.
«При этом мы сохраняем одно из ключевых преимуществ — сильную команду: обеспеченность врачами и средним медперсоналом у нас выше среднероссийского уровня», — подчеркнул губернатор.
Жителям области доступна как базовая медицинская помощь (поликлиники, ФАПы, стационары), так и высокотехнологичная — она сосредоточена там, где она нужна больше всего, не перегружая систему.
«Внедряем современные решения, в том числе системы искусственного интеллекта, которые помогают врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Технологии, конечно, не заменяют врача, но увеличивают его возможности», — отметил глава региона.
Так, с мая 2024 года Воронежская область стала пилотной площадкой Минздрава России и подключилась к сервисам МосМедИИ. Почти за два года с применением ИИ обработаны свыше 1,1 млн исследований (флюорография, рентген, КТ органов грудной клетки). Система работает во всех медорганизациях первичного звена. Она помогает выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, формирует персональные списки пациентов для проактивного приглашения на приём и корректировки лечения. Благодаря работе референс-центров тысячи заболеваний удалось обнаружить на ранней стадии. Это позволило начать лечение вовремя и спасти жизни пациентов.