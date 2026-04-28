Обеспеченность врачами в Воронежской области выше среднероссийского уровня

Так, с мая 2024 года Воронежская область стала пилотной площадкой Минздрава России и подключилась к сервисам МосМедИИ. Почти за два года с применением ИИ обработаны свыше 1,1 млн исследований (флюорография, рентген, КТ органов грудной клетки). Система работает во всех медорганизациях первичного звена. Она помогает выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, формирует персональные списки пациентов для проактивного приглашения на приём и корректировки лечения. Благодаря работе референс-центров тысячи заболеваний удалось обнаружить на ранней стадии. Это позволило начать лечение вовремя и спасти жизни пациентов.