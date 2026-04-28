В Красноярском крае ликвидируют пять крупных свалок в лесах

За последние четыре года в Красноярском крае уже ликвидировали 228 несанкционированных свалок на землях государственного лесного фонда. На восстановленных территориях высадили более 100 тысяч саженцев сосны. В министерстве напомнили, что за незаконное размещение отходов предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, нарушители обязаны самостоятельно убрать мусор и вывезти его из леса.