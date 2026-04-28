В Красноярском крае ликвидируют пять крупных свалок в лесах

В Красноярском крае до 1 октября ликвидируют пять крупных несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
Работы проведут в окрестностях Дивногорска, а также в Сосновоборском, Богучанском, Курагинском и Манско-Уярском округах. На уборку территорий направят более 30 млн рублей. Работы начнут после схода снега. К местам свалок направят спецтехнику, отходы вывезут на специализированные полигоны. Контролировать ход очистки будут специалисты краевого Минприроды.
После ликвидации свалок на освобожденных участках лесники высадят молодые деревья. Также на территориях установят фотоловушки. Дополнительно за участками будут следить с помощью беспилотников и наземного патрулирования.
За последние четыре года в Красноярском крае уже ликвидировали 228 несанкционированных свалок на землях государственного лесного фонда. На восстановленных территориях высадили более 100 тысяч саженцев сосны. В министерстве напомнили, что за незаконное размещение отходов предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, нарушители обязаны самостоятельно убрать мусор и вывезти его из леса.