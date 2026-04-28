Госконтроль пришел с проверкой в «Зеленстрой» самого большого района Минска

Комитет госконтроля начал проверку предприятия «Зеленстрой» самого большого района Минска.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля пришел с проверкой в «Зеленстрой» самого большого района Минска.

КГК начал проверку предприятия «Зеленстрой Фрунзенского района». Во время проверки сотрудниками ведомства будет изучен ряд вопросов. Среди них — законность и эффективность использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг), соблюдения законодательства об охране и защите объектов растительного мира, земель, обращении с отходами.

Также будут изучены вопросы, касающиеся эффективности принимаемых мер по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат, обоснованность и законность формирования стоимости работ и цен на материалы.

Сотрудники Комитета госконтроля особое внимание уделят вопросам по эффективности расходования денег на содержание и ремонт объектов благоустройства.

Белорусы могут сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК (Violation2022_bot) данные про работу указанного предприятия.

Ранее КГК пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2026 года: вырастут пенсии и пособия, начнутся отключения горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила для жилых домов.

Тем временем синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
