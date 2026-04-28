Госконтроль пришел с проверкой в «Зеленстрой» самого большого района Минска

Комитет государственного контроля пришел с проверкой в «Зеленстрой» самого большого района Минска.
КГК начал проверку предприятия «Зеленстрой Фрунзенского района». Во время проверки сотрудниками ведомства будет изучен ряд вопросов. Среди них — законность и эффективность использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг), соблюдения законодательства об охране и защите объектов растительного мира, земель, обращении с отходами.
Также будут изучены вопросы, касающиеся эффективности принимаемых мер по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат, обоснованность и законность формирования стоимости работ и цен на материалы.
Сотрудники Комитета госконтроля особое внимание уделят вопросам по эффективности расходования денег на содержание и ремонт объектов благоустройства.
Белорусы могут сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК (Violation2022_bot) данные про работу указанного предприятия.
Ранее КГК пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома.
