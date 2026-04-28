В Хабаровске откроется краевая сельскохозяйственная ярмарка

Со 2 мая в Хабаровске начнёт работу специализированная краевая сельскохозяйственная ярмарка — она продлится до 1 ноября. Торговлю будут организовывать каждую субботу и воскресенье с 08:00 до 15:00, заезд участников — с улицы Флегонтова, сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Мероприятие нацелено на поддержку местных сельхозтоваропроизводителей. Участвовать в ярмарке могут только фермеры Хабаровского края — торговые места им предоставляют бесплатно.
Ассортимент включает зелень и рассаду, продукцию пчеловодства, мясо, птицу, яйца, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, грибы, мёд и домашние заготовки.
Перед выставлением на продажу вся продукция проходит обязательную ветеринарно санитарную экспертизу. Действующая система контроля гарантирует отсутствие некачественных товаров на ярмарках краевого центра.
