Заморозки и дожди обрушатся на Астану, а в Алматы и Шымкенте будет жарко — прогноз на 29 апреля-1 мая

В ближайшие три дня в Астане ожидаются заморозки и дожди, а в Алматы и Шымкенте — погода без осадков и жара до +32°С. Об этом говорится в прогнозе на 29—30 апреля и 1 мая 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане.

29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки −1°С, днем +21+23°С. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +24+26°С. 1 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы.

29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С. 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

Прогноз погоды по Шымкенту.

29 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С. 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С. 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.