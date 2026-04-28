В Лесосибирске директор стройфирмы пойдёт под суд за ложь в документах

Руководителя лесосибирской строительной компании осудят за фальшивые данные об опыте, отражённые в документах, поданных для участи в аукционе.
Как рассказали в прокуратуре, в начале 2026 одна из недавно зарегистрированных фирм приложила к заявке договор, по которому якобы уже проводила масштабные ремонтные работы. Такой опыт был необходим для участия в аукционе на реконструкцию Маклаковского дома культуры — для реализации этой задачи выделяли почти 200 млн рублей.
В ходе проведённой проверки выяснилось, что работы по договору фактически выполняла другая компания. «По сути, в заявку положили бумагу, которая создавала нужную видимость, но не отражала реального положения дел. Прокуратура вовремя вмешалась и не допустила заключения контракта», — уточнили в ведомстве.
По факту использования заведомо подложных документов возбудили уголовное дело.
Со слов директора фирмы, он решился на обман, впечатлившись масштабом аукциона. Дело рассмотрит Лесосибирский городской суд.