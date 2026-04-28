Жителей Приморья предупредили о риске выпадения детей из окон

С наступлением теплого сезона в Приморье растет число тяжелых происшествий, связанных с выпадением детей из окон. По данным медиков, основная причина трагедий — сочетание открытых окон, отсутствия защитных механизмов и кратковременного недосмотра взрослых. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Чаще всего пострадавшими становятся малыши дошкольного возраста. Их естественное любопытство и отсутствие чувства опасности приводят к тому, что ребенок забирается на подоконник, опирается на москитную сетку или теряет равновесие у открытого проема.
«Это крик о помощи всех врачей: закрывайте окна, будьте бдительны, всегда следите за детьми», — подчеркнула главный детский анестезиолог-реаниматолог Анжелика Гривачевская.
Специалисты особо предупреждают: москитные сетки создают иллюзию безопасности, но не выдерживают вес ребенка и не предотвращают падение. Последствия таких происшествий крайне тяжелые — черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов и множественные переломы, требующие длительного лечения и реабилитации.
Для предотвращения трагедий врачи рекомендуют установить на окна блокираторы или ограничители открывания, убрать мебель от подоконников и не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
