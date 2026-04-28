На содержание сетей наружного освещения в Калининграде выделяют 989 млн рублей

В перечень работ входит осмотр и обслуживание светильников.

Администрация Калининграда направляет 989 млн рублей на содержание сетей наружного освещения на улицах города в 2026—2028 гг. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 13 мая, победителя выберут 15 мая.

В перечень работ входит осмотр и обслуживание светильников, прожекторов и элементов архитектурной подсветки, проверка воздушных и кабельных линий, а также контроль состояния опор и креплений. Кроме того, предусмотрены регулировка оборудования, замена отдельных элементов и устранение выявленных дефектов.

Отдельное внимание уделено функционированию автоматизированной системы управления наружным освещением: подрядчик будет отвечать за включение и отключение света по графику, мониторинг состояния сетей и оперативное реагирование на сбои.

Также контракт предусматривает круглосуточное диспетчерское обслуживание, приём обращений от жителей и взаимодействие с экстренными службами. В обязанности исполнителя войдёт контроль уровня освещённости, инвентаризация сетей и хранение необходимого оборудования.

