Набиуллина заявила о «близорускости» эмитентов и инвесторов при IPO

И среди российских компаний, размещающих акции на бирже, и среди инвесторов, участвующих в IPO, наблюдается «близорукость» — они смотрят только на краткосрочные выгоды сделок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает корреспондент РБК.
«Здесь, мне кажется, просто не нужно кормить себя иллюзиями, что когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет. Есть барьеры другого рода», — констатировала председатель регулятора.
Банк России начал цикл повышения ставки в середине 2024 года и довел показатель до рекордного 21%. Смягчение денежно-кредитной политики началось в июне 2025-го: с тех пор ЦБ на каждом из состоявшихся восьми заседаний снижал ключевую ставку. Сейчас показатель находится на уровне 14,5%.
«Давайте вспомним, что важно для публичного размещения компании? Как определяется справедливая цена акций? Это приведенная стоимость будущих денежных потоков. То есть, зависит от цены денег в будущем, а не в настоящем, как я уже говорила. Но некоторая, скажу так, близорукость рынка заключается в том, что и инвесторы хотят прибыли здесь и сейчас, и эмитент, он тоже вынужден соревноваться с годовыми ставками по депозитам, понимая, что они достаточно высокие. У нас такая ориентация очень на краткосрочные выгоды. Публичные компании, инвестиции, развитие рынка капитала, они, конечно, предусматривают долгосрочный взгляд», — сказала Набиуллина.
По ее словам, раньше за «долгосрочный взгляд» на российском рынке отвечали западные инвеституциональные инвесторы. Но «импортозамещения» этой кагорты инвесторов российскими институционалами пока не случилось, указала Набиуллина. «Да, есть наши управляющие компании, да, есть НПФ. Но та роль, которую выполняли институциональные инвесторы западные, наши на себя пока не взяли», — констатировала она.
Западные институционалы, вкладываясь в российские компании, «всегда были в советах директоров, задавали вопросы про дивиденды, задавали очень неудобные вопросы», перечислила глава ЦБ. «И сейчас, мне кажется, что многие [российские] управляющие компании, НПФ, просто отдали свои права голоса, не формально, а права голоса определения решения менеджменту или мажоритарию. И по сути дела несильно защищают миноритариев. И как мы предполагаем в этих условиях, что у нас будут развиваться публичные компании, если даже представители миноритариев не сильно защищают их, не пользуются корпоративным этим правом», — заключила глава ЦБ.
Со стороны самих эмитентов не хватает мотивации управляющих команд для долгосрочной истории развития компании на рынке, следует из слов Набиуллиной. «Важна мотивация менеджеров компании. Вы спросили, что должны делать компании, которые выходят на IPO. Потому что очень часто эта мотивация заканчивается тем, что удачно разместиться. Удачно разместились, после этого оценки компании падают, инвесторы несчастливы. Но мы видим, что некоторые все-таки применяют механизм стимулирования и вознаграждения менеджеров через то, что их вознаграждение зависит от стоимости акций», — указала глава ЦБ.
В 2025 году на российском рынке капитала было девять сделок: четыре IPO и пять SPO на общую сумму 125,2 млрд руб., оценивали в ЦБ. По сравнению с 2024-м объем сделок вырос (тогда эмитенты привлекли на бирже 102,1 млрд руб.), а количество сделок снизилось — с 19 до девяти. Крупнейшим IPO прошлого года стало размещение акций госкомпании «Дом.рф». Компания привлекла на бирже 25 млрд руб. от частных инвесторов. Общий объем размещенного пакета (10,1%) оценивается в 31,7 млрд руб., кроме инвестиций частных инвесторов в него вошло размещение стабилизационного пакета акций на 2 млрд руб., пакет акций на 4 млрд руб. для мотивационной программы менеджмента и пакет на 700 млн. Руб., которые выкупили сотрудники компании.
В 2026 году пока состоялось только одно IPO: российская электронная торговая платформа B2B-РТС, объединяющая площадки «РТС-тендер» и B2B Center, привлекла на Московской бирже 2,43 млрд. руб. В процессе сделки находится компания FabricaONE.AI, специализирующаяся на разработке ПО на основе ИИ. Она планирует получить от инвесторов не менее 2 млрд руб.
Технически к IPO на российских биржах готовы порядка 20 компаний, но они ждут подходящего «окна» на рынке, говорила ранее в интервью радио РБК директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова. В 2026 году.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».