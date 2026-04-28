Набиуллина заявила о «близорускости» эмитентов и инвесторов при IPO

«Давайте вспомним, что важно для публичного размещения компании? Как определяется справедливая цена акций? Это приведенная стоимость будущих денежных потоков. То есть, зависит от цены денег в будущем, а не в настоящем, как я уже говорила. Но некоторая, скажу так, близорукость рынка заключается в том, что и инвесторы хотят прибыли здесь и сейчас, и эмитент, он тоже вынужден соревноваться с годовыми ставками по депозитам, понимая, что они достаточно высокие. У нас такая ориентация очень на краткосрочные выгоды. Публичные компании, инвестиции, развитие рынка капитала, они, конечно, предусматривают долгосрочный взгляд», — сказала Набиуллина.