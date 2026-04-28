В Барнауле обсудили развитие энергетической отрасли

Встреча главных энергетиков Сибири состоялась 24 апреля в Барнауле в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и эксперты в области энергетики из различных регионов России. Они обсудили новые технологии, которые могут повысить эффективность работы энергетических компаний, включая цифровизацию и использование больших данных, переход на чистые и возобновляемые источники энергии, а также меры по снижению углеродного следа. Предметом дискуссий также стали темы бесперебойного снабжения электроэнергией и поиск новых источников финансирования для реализации энергетических проектов.
«Барнаул, как место встречи, выбран не случайно. Алтайский край и Сибирь в целом обладают богатыми природными ресурсами, но также сталкиваются с особыми вызовами, такими как необходимость обновления инфраструктуры, переход на альтернативные источники энергии и обеспечение энергетической безопасности. Кроме того, на мероприятии организована специализированная выставка, где компании-партнеры презентуют инновационные решения, направленные на снижение энергозатрат и повышение ресурсной эффективности в энергетике», — подчеркнул директор Алтайского центра кластерного развития Дмитрий Ляхов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.