Самарские предприятия представили свою продукцию на выставке в Узбекистане

Предприятия из Самары представили свою продукцию на VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа.
Делегаты встретились с представителями Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Российского экспортного центра. Они обсудили возможности выхода самарской продукции на зарубежные рынки и возможные меры поддержки. На стенде региона была представлена продукция компаний «Иннопол-технологии», «Пиэль-компани», «ГК “Электрощит” — ТМ Самара», «Волгабурмаш» и других предприятий.
«На выставку мы привезли реальные макеты оборудования, которое производим, в масштабе 1 к 10. В основном это блочно-модульные и стеклопластиковые очистные сооружения — мы показываем, как они работают, рассказываем в целом о своей продукции и предприятии. Мы уже сотрудничаем с Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном, в перспективе планируем открыть свое производство на территории Республики Узбекистан. Поэтому в рамках бизнес-миссии важно было узнать, насколько наши очистные сооружения здесь востребованы, какие есть возможности под производственные помещения», — отметил учредитель компании «Пиэль-компани» Павел Литвяков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.