В Калининграде задержали женщину с крупной партией амфетамина и наркотического средства МДМА, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фигурантке 31 год. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли 10,42 грамма амфетамина. Дома нашли еще 47,88 граммов и все необходимое для фасовки и распространения наркотиков. Также обнаружили таблетки, в составе которых содержится наркотическое средство МДМА массой 1,94 г.
Женщина намеревалась сбыть все это, оборудуя тайники-закладки на территории Калининграда.
Заведены уголовные дела, дилерша уже под арестом.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше