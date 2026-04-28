Мишустин открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые».

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Глава российского кабмина выступает перед участниками марафона. Тема его выступления — «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!».
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» на площадке «Манежа» проходит с 28 по 30 апреля. Лекторами в столице выступят защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.
Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».