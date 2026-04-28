В середине мая в Калининградской области пройдёт «Музейная ночь»

В пятницу и субботу, 15 и 16 мая, Калининградская область присоединится к «Музейной ночи». Акция пройдёт в регионе уже в 21-й раз. Подробности о программе рассказали в «Фестивальной дирекции».
В этом году акция будет посвящена Году единства народов России. Темой станет «Родное»: музеи сосредоточатся на локальной истории, семейной памяти, преемственности поколений и связи малой родины с историей страны. В Калининграде у этого сюжета будет и дополнительный смысл, связанный с юбилеем области.
«Музейная ночь» 2026 выйдет за рамки привычного формата: к выставкам и экскурсиям добавится концертная программа. Как обычно, участники акции смогут посетить несколько музеев и специальных площадок по единому билету.
Основные площадки:
Музей янтаря с программой «80 лет и одна ночь», Музей Мирового океана с проектом «Нам экипаж — семья», «Дом китобоя» с проектом «Куплю гараж. Калининград», Калининградский музей изобразительных искусств с программой «С красной строки. Городские повести», «Фридландские ворота» с проектом «Они были первыми», Калининградский областной историко-художественный музей с программой «Из музея с любовью», Остров Канта с программой «Дом, который построили мы».
Ключевые точки будут объединены в «Музейное кольцо». По этому маршруту с 19:00 до полуночи будут курсировать 12 шаттлов. Дополнительно предусмотрены трамвай для участников акции и водная кольцевая прогулка с экскурсией. Количество мест на них ограничено, точная информация появится позже на сайте проекта.
Посетить основные музеи можно будет по единому билету. Для его обладателей проведут исторический квест с финальным испытанием у Кройц-аптеки.
Помимо основных музеев, в акции участвуют локации, которые можно будет посетить по отдельным билетам. В список вошли арт-резиденция «Дом молодёжи», выставочный проект «Кёниг Арт», культурный квартал «Понарт», «АвтоРетроКлуб», Музей Калининградского кораблестроения, арт-пространство «Ворота», Третьяковская галерея, гончарная студия «Лепим-жжём», «Ростех Арена» и музей «Водоканал».
В субботу, 16 мая, гостей также примут Музей курортной моды, поселение Кауп, замок Нойхаузен и Морской выставочный центр Музея Мирового океана.
Завершит вечер концерт-перформанс на Нижнем пруду. Его детали организаторы пока не раскрывают.
Акция имеет возрастное ограничение 6+. Дети до 10 лет могут посетить основные площадки бесплатно, но только до 22:00. При этом сопровождающему взрослому необходимо иметь билет.
