Центр Нижнего Новгорода перекроют в связи с подготовкой к проведению парада на 9 мая

Движение транспорта по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет временно прекращено в связи с подготовкой к проведению военного парада 9 мая — 1, 3, 5 и 7 мая с 00:00 до 14:00, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
Кроме того, в это же время нельзя будет проехать по улицам Варварской, Минина, Алексеевской (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной (на участке от улицы Широкой до Казанского съезда).
«В связи с этим планируется внести изменения в маршруты регулярных перевозок», — добавили в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что движение на перекрестке Ванеева и Надежды Сусловой было ограничено с 25 апреля.