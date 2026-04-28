В Красноярске 4 человека погибли и более 120 получили травмы в ДТП с участием мототранспорта

В 2025 году в Красноярске произошло более 280 дорожных аварий с участием водителей мототранспорта. Как сообщили в пресс-службе полка ДПС, 4 человека в ДТП погибли и более 120 получили травмы. Дорожные полицейские напоминают, что после длительного зимнего перерыва у водителей мототранспорта снижается уровень практических навыков, ухудшается реакция на изменения дорожной обстановки. На определенных видах мототехники на дороги общего пользования запрещено выезжать, даже если у водителя есть права категории «А». Речь идет о так называемых питбайках, которые являются спортивным инвентарем, не имеют зеркала заднего вида и светотехники и предназначены для эксплуатации исключительно на гоночных и спортивных трассах. Такая техника, к сожалению, получила большое распространение среди детей и подростков. В преддверии теплого сезона призываем родителей не поддаваться на уговоры детей и не покупать им мототехнику, — подчеркнули в пресс-службе полка ДПС.