Пожар произошел на стройке у станции МЦД-2 в Москве. Видео

Возгорание произошло на стройке, расположенной вблизи станции Красный Балтиец второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) на севере столицы. С нескольких этажей идет густой черный дым.
По информации МЧС, пожар начался на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде, 14, стр. 1. В ведомстве сообщили РБК, что погибло три человека, семеро пострадали, до 200 могут быть заблокированы в горящей постройке.
«К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники», — добавили в МЧС,
Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар начался на стройке элитного многоэтажного дома, пострадали не менее 10 человек.
