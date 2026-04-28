Пожар произошел на стройке у станции МЦД-2 в Москве. Видео

Источник: РБК

Возгорание произошло на стройке, расположенной вблизи станции Красный Балтиец второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) на севере столицы. С нескольких этажей идет густой черный дым.

По информации МЧС, пожар начался на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде, 14, стр. 1. В ведомстве сообщили РБК, что погибло три человека, семеро пострадали, до 200 могут быть заблокированы в горящей постройке.

«К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники», — добавили в МЧС,

Как пишет телеграм-канал SHOT, пожар начался на стройке элитного многоэтажного дома, пострадали не менее 10 человек.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».