В 101 год ветеран из Красноярска открыл первую выставку своих картин

В Красноярске в арт-галерее Романовых открылась выставка картин 101-летнего ветерана Степана Грандовского. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Сергей Верещагин.
В Красноярске состоялось торжественное открытие выставки «Авторам Победы посвящается», центральным событием которого стал творческий дебют героя Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Степана Антоновича Грандовского. Экспозиция, приуроченная к 101-летию ветерана, была организована по его инициативе.
Он — художник-самоучка. Его творческий путь начался в 15 лет с карандашных набросков, после красками. За неимением холстов он часто использовал подручные материалы, а первым «полотном» для него стала загрунтованная простыня.
На выставке представлено творчество красноярских художников-фронтовиков, включая 9 работ самого Степана Антоновича.