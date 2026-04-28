Жителей Туапсе призвали не выходить на улицы после пожара на нефтезаводе

В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе Роспотребнадзор Краснодарского края призвал жителей Туапсе не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».
"В связи с возгоранием в городе Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям:
избегать нахождения на открытом воздухе,
не открывать окна,
чаще проводить влажную уборку,
отказаться от контактных линз в пользу очков,
больше пить,
промывать глаза, нос и горло,
отказаться от курения,
при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", — говорится в сообщении.
Пожар на НПЗ в Туапсе начался утром 28 апреля в результате падения осколков дронов. Пострадавших нет. На тушение пламени прибыли 164 человека, число спасателей увеличится, обещал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Из близлежащих домов начали эвакуацию жителей.
