Жителей Туапсе призвали не выходить на улицы после пожара на нефтезаводе

В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе Роспотребнадзор Краснодарского края призвал жителей Туапсе не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы.

Источник: РБК

В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе Роспотребнадзор Краснодарского края призвал жителей Туапсе не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».

"В связи с возгоранием в городе Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям:

избегать нахождения на открытом воздухе,

не открывать окна,

чаще проводить влажную уборку,

отказаться от контактных линз в пользу очков,

больше пить,

промывать глаза, нос и горло,

отказаться от курения,

при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", — говорится в сообщении.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался утром 28 апреля в результате падения осколков дронов. Пострадавших нет. На тушение пламени прибыли 164 человека, число спасателей увеличится, обещал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Из близлежащих домов начали эвакуацию жителей.

