К Новому году в городском парке Железногорска планируют создать «Зимнюю сказку»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект светового оформления предложила инициативная группа горожан Железногорска.
Праздничную иллюминацию и световые фигуры планируют установить на аллеях парка и зоосада — такую информацию озвучили на депутатской комиссии.
Проект планируется реализовать через местную программу поддержки инициатив. Всех желающих поддержать инициативу приглашают на собрание в городскую администрацию. Оно пройдет 29 апреля в 17:30 в большом зале администрации.
Также отдать свой голос за проект можно на платформах Госуслуги.