Жители Хакасии сдали более 500 кг батареек и 200 кг пластиковых крышечек

Свыше 500 кг батареек и 200 кг пластиковых крышечек сдали жители Республики Хакасии 22 апреля в День Земли. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.
Все собранные батарейки и крышечки отправятся на утилизацию и переработку. В ходе мероприятия дети активно участвовали в мастер-классах: раскрашивали фигурки животных и узнавали много нового об обитателях лесов. Также все желающие получили на память открытки с фотографиями питомцев Абаканского зоопарка. Завершился праздник благотворительным концертом с участием творческих коллективов города.
«Такие инициативы объединяют поколения, учат бережному отношению к ресурсам и показывают, что забота о природе начинается с простых шагов. Спасибо каждому, кто пришел и принес отходы на переработку! Акция “Батарейки всем миром” продлится до 22 мая 2026 года. За это время планируется собрать три тонны отработанных батареек для дальнейшей отправки опасных отходов на утилизацию», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии Ольга Лушникова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.