В Азове реконструируют ЦГБ за 1,9 млрд рублей к 2030 году

В расчет контракта не включены затраты на медицинское и технологическое оборудование, которое не относится к строительно-монтажным работам, но необходимо для оснащения объекта. Смета детализирует стоимость каждого этапа. Самыми затратными статьями являются устройство фундаментов и оснований (416,5 млн руб.), внутренние отделочные работы (более 377 млн руб.) и устройство внутренних санитарно-технических систем (282 млн руб.). Кроме того, в перечне работ — возведение несущих конструкций (174 млн руб.), фасадные работы (145 млн руб.) и монтаж слаботочных систем (127 млн руб.). Среди прочих этапов указаны подготовительные работы (28 млн рублей), земляные работы (18 млн руб.), свайные работы (50,8 млн руб.), возведение наружных ограждающих конструкций (4,7 млн руб.) и устройство кровли (36 млн руб.). Кроме того, контракт включает прокладку внутренних трубопроводных систем (79,6 млн руб.), внутренних электротехнических систем (43 млн руб.), а также установку подъемно-транспортного оборудования (39 млн руб.), монтаж технологического оборудования (36 млн руб.) и пусконаладочные работы (3 млн руб.).