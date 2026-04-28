Воронежские бойцы вошли в число сильнейших на первенстве России по ММА

Сборная Воронежской области по смешанному боевому единоборству (ММА) стала одной из сильнейших в Центральной России. С 23 по 27 апреля в Алуште на федеральной базе «Крымский» прошло масштабное первенство страны, собравшее более 600 бойцов из 66 регионов. Наши ребята привезли две бронзовые медали. Об этом сообщили в клубе единоборств «Александров» 28 апреля.