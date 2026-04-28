Воронежские бойцы вошли в число сильнейших на первенстве России по ММА

Сборная Воронежской области по смешанному боевому единоборству (ММА) стала одной из сильнейших в Центральной России. С 23 по 27 апреля в Алуште на федеральной базе «Крымский» прошло масштабное первенство страны, собравшее более 600 бойцов из 66 регионов. Наши ребята привезли две бронзовые медали. Об этом сообщили в клубе единоборств «Александров» 28 апреля.
В категории старших юношей (16−17 лет) отличный результат показал Роман Власов. Выступая в весовой категории до 65,8 кг, он обошел большинство соперников (всего в его группе был 21 претендент) и занял почетное третье место. Под руководством тренера Олега Губина спортсмен продемонстрировал высокий уровень мастерства, уступив будущему чемпиону России в этой категории.
Среди младших участников (12−13 лет) отличился Артем Лифанов, выступавший в весе до 62 кг. Воспитанник тренера Виктора Нагорного также завоевал бронзовую медаль среди 14 сильнейших сверстников со всей страны.