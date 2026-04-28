Школьники села Балахоновского на Ставрополье познакомились с садоводством

«Работа по развитию агроклассов продолжается. В этом году планируем открытие еще одного агрокласса в школе хутора Усть-Невинский. Важно, чтобы дети уже со школы понимали перспективы жизни и работы на родной земле, получали практические навыки и видели возможности для своего будущего в родном округе», — отметил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.