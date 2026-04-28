Школьники села Балахоновского на Ставрополье познакомились с садоводством

Ученики агротехклассов из села Балахоновского Ставропольского края познакомились с работой предприятия, специализирующегося на интенсивном садоводстве. Такие классы открывают по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве региона.
Дети познакомились с современными технологиями выращивания плодовых культур и получили практический опыт, который начали применять в своем школьном саду. В агротехклассах дети знакомятся с процессом подготовки зерна к посеву и его хранения на базе местного сельхозпредприятия, а также с образцами современной техники и различными сельхозработами.
«Работа по развитию агроклассов продолжается. В этом году планируем открытие еще одного агрокласса в школе хутора Усть-Невинский. Важно, чтобы дети уже со школы понимали перспективы жизни и работы на родной земле, получали практические навыки и видели возможности для своего будущего в родном округе», — отметил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.