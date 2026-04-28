ВТБ Мои Инвестиции: меняется модель поведения нижегородского инвестора

Инвесторы из Нижегородской области всё чаще обращаются к профессиональным инвестиционным консультантам не только для получения готовых решений, но всё чаще и для экспертной проверки собственных идей. Об этом эксперты ВТБ Мои Инвестиции рассказали в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».
«Клиенты стали обращаться не только за готовыми идеями, но всё чаще и за экспертной оценкой своих собственных идей по покупке тех или иных активов. Это признак зрелого инвестора», — комментирует Михаил Егоров, инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Нижнем Новгороде.
При этом основные цели клиентов остаются традиционными: сохранить сбережения от инфляции, получить доходность выше депозита и эффективно разместить валюту. На фоне укрепления курса у клиентов сервиса Советник ПРО растёт число вопросов по валютным инструментам.