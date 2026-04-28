Новая АНО займется бесхозными объектами в Нижнем Новгороде

Деньги на ее содержание пока не выделялись.

Источник: Время

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр развития территорий» будет заниматься бесхозными объектами в нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после отчета перед депутатами Гордумы 28 апреля.

Как пояснил градоначальник, в мегаполисе есть довольно много объектов, которые срочно нужно привести в порядок, но у которых сложно найти собственника. Именно такими объектами и наймется новое АНО.

«Это наиболее оптимальный вариант для решения подобных вопросов», — отметил Юрий Шалабаев, добавив, что деньги на содержание данной организации пока не выделялись.

Напомним, что в августе прошлого года в результате обрушения стены бесхозного гаража в Автозаводском районе погиб 6-летний мальчик.