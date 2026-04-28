Красноярцы выйдут на легкоатлетическую эстафету ко Дню Победы

Эстафета проводится уже в 60-й раз и считается одним из старейших спортивных событий города. В ней примут участие школьники, студенты, команды предприятий и любители бега. Участникам предстоит преодолеть 13 этапов общей протяженностью 4,5 километра. В составе каждой команды — 13 человек: 7 мужчин и 6 женщин.