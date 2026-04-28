Красноярцы выйдут на легкоатлетическую эстафету ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 мая состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Эстафета проводится уже в 60-й раз и считается одним из старейших спортивных событий города. В ней примут участие школьники, студенты, команды предприятий и любители бега. Участникам предстоит преодолеть 13 этапов общей протяженностью 4,5 километра. В составе каждой команды — 13 человек: 7 мужчин и 6 женщин.
Забег пройдет на левобережной набережной Енисея в районе улицы Дубровинского. Старт запланирован на 09:00, перед этим состоится торжественное открытие. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами.
В мэрии подчеркивают, что заявки на участие принимаются только 7 мая в 17:00 на заседании судейской коллегии в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска (ул. Марковского, 43).
12+