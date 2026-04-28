На КАД введут ограничения для грузовиков в дни ПМЭФ

Источник: РИА "Новости"

В связи с подготовкой и проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Кольцевой автодороге (КАД) вводятся ограничения для грузового транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период со 2 по 6 июня 2026 года проезд будет закрыт для автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Запрет распространяется на участок внешней стороны КАД — от Софийской улицы до Ропшинского шоссе (примерно с 60-го по 94-й километр).

Водителей оповестят о перекрытии с помощью установки временных дорожных знаков и информационных сообщений на электронных табло. Для обеспечения безопасности и регулирования транспортных потоков на данном отрезке трассы будут дежурить дополнительные экипажи ГИБДД.