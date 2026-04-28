Новый сервис по проверке мошеннических аккаунтов заработал в Беларуси. Подробности приводит Следственный комитет.
«Запущен “Проверь. Бел” — сервис для проверки аккаунтов на мошенничество», — сказано в сообщении.
Названный портал содержит данные про мошеннические аккаунты как в мессенджерах, так и в социальных сетях. Любой белорус, введя название аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте, сможет это быстро проверить.
Новый сервис дает возможность обнаружить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах, проверить интернет-ресурсы на признаки мошенничества, передать данные об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но сведений о нем нет. Также можно получить информация, был ли ресурс в поле зрения милиции.
Тем временем белорусы позвонили в милицию почти 450 раз за сутки, сообщая о той же ситуации.
