Новый сервис по проверке мошеннических аккаунтов заработал в Беларуси

Белорусы смогут проверить подозрительные аккаунты с помощью нового сервиса.

Источник: Комсомольская правда

Новый сервис по проверке мошеннических аккаунтов заработал в Беларуси. Подробности приводит Следственный комитет.

«Запущен “Проверь. Бел” — сервис для проверки аккаунтов на мошенничество», — сказано в сообщении.

Названный портал содержит данные про мошеннические аккаунты как в мессенджерах, так и в социальных сетях. Любой белорус, введя название аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте, сможет это быстро проверить.

Новый сервис дает возможность обнаружить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах, проверить интернет-ресурсы на признаки мошенничества, передать данные об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но сведений о нем нет. Также можно получить информация, был ли ресурс в поле зрения милиции.

Тем временем белорусы позвонили в милицию почти 450 раз за сутки, сообщая о той же ситуации.

