Около двух тысяч жителей Бурятии посетили ярмарку трудоустройства

Более 50 работодателей предложили соискателям около 1000 вакансий.

Участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства стали примерно 2 тыс. жителей Республики Бурятии. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в республиканском агентстве занятости населения.

На ярмарке более 50 работодателей предложили соискателям около 1000 вакансий, конкурентные зарплаты и широкий выбор профессий — от рабочих специальностей до IT и медицины. Также там прошел Фестиваль профессий, где карьерные консультанты рассказали о ситуации на рынке труда, целевом обучении и помогали выбрать востребованную профессию. Кроме того, гости приняли участие в профориентационных играх «Угадай профессию», «Хочу — смогу — получу» и мастер-классах «Путь в карьеру», «Сделай себя сам», «Калейдоскоп профессий».

«На нашем карьерном мероприятии посетителям представилась возможность не только найти работу, но и получить комплексную поддержку от службы занятости — пройти сразу несколько собеседований, получить помощь в составлении резюме, пройти профтестирование, посетить тренинги по эффективному поиску работы, узнать о мерах государственной поддержки», — отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.