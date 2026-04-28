Около двух тысяч жителей Бурятии посетили ярмарку трудоустройства

На ярмарке более 50 работодателей предложили соискателям около 1000 вакансий, конкурентные зарплаты и широкий выбор профессий — от рабочих специальностей до IT и медицины. Также там прошел Фестиваль профессий, где карьерные консультанты рассказали о ситуации на рынке труда, целевом обучении и помогали выбрать востребованную профессию. Кроме того, гости приняли участие в профориентационных играх «Угадай профессию», «Хочу — смогу — получу» и мастер-классах «Путь в карьеру», «Сделай себя сам», «Калейдоскоп профессий».