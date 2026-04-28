Мишустин рассказал о поддержке молодежи, выбравшей науку в качестве призвания

Премьер отметил, что для них создаются специальные молодежные лаборатории.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти РФ уделяют внимание молодым людям, выбравшим своим призванием науку, создают для них специальные молодежные лаборатории. Об этом рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с лекцией на марафоне общества «Знание».

«Отдельное внимание уделяем также юношам и девушкам, выбравшим своим призванием науку. Для них создаем специальные молодежные лаборатории — их уже около тысячи. Где начинающие ученые, аспиранты, выпускники и студенты решают важнейшие исследовательские задачи», — пояснил премьер.

По его словам, молодые люди, добившиеся особых успехов, могут претендовать на премию президента в области науки и инноваций, а также премию правительства в области науки и техники. «Систему поддержки таких талантов постоянно совершенствуем», — подчеркнул премьер.