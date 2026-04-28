Красноярские сумоистки завоевали серебро и бронзу первенства России в Орле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Орле прошли чемпионат и первенство России по сумо, в которых участвовали спортсмены из 30 регионов страны.
В категории до 22 лет представительницы Красноярского края завоевали две медали и вошли в состав сборной России.
Серебряным призером в весовой категории до 73 кг стала Лейла Алескерова. В финале она уступила Кристине Шостак из Нижегородской области. Бронзовые награды в этом весе завоевали Кристина Фрадкова из Москвы и Марианна Чижмина из Удмуртии.
Еще одну медаль в копилку региона принесла Адисо Цыбденова, ставшая бронзовым призером в категории до 60 кг. Победу одержала Алина Бизяева из Нижегородской области, второе место заняла Анастасия Стригина из Приморского края, еще одну бронзу завоевала Дан-Хаяа Адыг из Тывы.
Ранее Лейла Алескерова становилась бронзовым призером первенства России среди спортсменок до 19 лет, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.