Кот выбрался из переноски на руки водителю и спровоцировал аварию на трассе в Красноярском крае

В Назаровском округе иномарка съехала в кювет и перевернулась из-за кота, который выбрался из переноски и отвлек водителя. Об этом сообщили в назаровской полиции.

Все случилось на 43-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое. 24-летняя жительница Шарыпова на Honda Civic ехала в Красноярск и везла с собой кота.

В какой-то момент животное выбралось из незакрепленной переноски и село на руки хозяйке. Девушка, не сбавляя скорости, попыталась усадить питомца обратно, но не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

«В первую очередь я осмотрела кота — не пострадал ли он, а затем уже себя. Никаких травм я не получила», — пояснила водитель прибывшим сотрудникам.

Автоинспекторы напоминают: животное на руках у водителя или на коленях у пассажира — нарушение пункта 23.3 ПДД, так как это затрудняет управление и угрожает безопасности. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.

