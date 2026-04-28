Два дома сдали в Нижнем Новгороде для переселенцев из аварийного жилья

В 2025 году в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию сразу две многоэтажки, построенные специально для тех, кто годами ждал переезда из непригодных для жизни квартир. Оба объекта расположены в разных концах города: один — на улице Садовой в Автозаводском районе, второй — на улице Зайцева в Сормовском. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы 28 апреля.
Как отметил мэр, за последние несколько лет в областном центре возвели уже пять домов под расселение аварийного фонда. В канун Нового года первые жильцы получили ключи — а вместе с ними и возможность наконец строить планы на будущее в нормальных, тёплых и безопасных квартирах.
Активная работа началась ещё в 2024 году, когда регион приступил к первому этапу новой программы по переселению. К началу 2026 года свои жилищные условия улучшили почти 1200 человек. Из аварийных домов вывели около 18 тысяч квадратных метров жилья.
Всего же за последние шесть лет, по словам Шалабаева, из трущоб и бараков расселили более 80 тысяч квадратных метров. Счастливыми обладателями новых квартир стали почти 7 тысяч нижегородцев.