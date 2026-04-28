Два дома сдали в Нижнем Новгороде для переселенцев из аварийного жилья

В 2025 году в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию сразу две многоэтажки, построенные специально для тех, кто годами ждал переезда из непригодных для жизни квартир. Оба объекта расположены в разных концах города: один — на улице Садовой в Автозаводском районе, второй — на улице Зайцева в Сормовском. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы 28 апреля.