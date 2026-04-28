С начала года в Калининградскую область импортировали более 33 тонн орехов

С 1 января по 26 апреля в Калининградскую область импортировали более 33 тонн орехов. Основную часть продукции ввезли из Китая, Чили и Кот-д’Ивуара. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
«Основными поставщиками стали Китай, Чили и Кот-д’Ивуар, откуда ввезено более 29 тонн грецких орехов, кешью и кокосовых орехов. Также на территорию области импортировано около четырёх тонн кокосовых орехов и кешью из Вьетнама, Бразилии и Таиланда», — отметили в ведомстве.
Сотрудники Россельхознадзора проверили каждую партию продукции и установили, что грузы соответствуют фитосанитарным требованиям РФ.
Ранее сообщали, что в Калининградскую область чаще всего завозят орехи из Китая и Вьетнама. За девять месяцев 2025 года импортировали более 700 тонн. Из Китая в регион ввезли 528 тонн грецких орехов и фисташек. Из Вьетнама импортировали 100 тонн кешью и кокосов.