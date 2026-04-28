С начала года в Калининградскую область импортировали более 33 тонн орехов

Ранее сообщали, что в Калининградскую область чаще всего завозят орехи из Китая и Вьетнама. За девять месяцев 2025 года импортировали более 700 тонн. Из Китая в регион ввезли 528 тонн грецких орехов и фисташек. Из Вьетнама импортировали 100 тонн кешью и кокосов.